Σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας για την 28η Οκτωβρίου – Ποιες ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 2025, με αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Τα βρίσκονται σε ισχύ από χθες έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε κατόπιν οδηγιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και προβλέπει συνεχή παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους, ενισχυμένους ελέγχους στις εισόδους και εξόδους των πόλεων, καθώς και αυξημένα μέτρα στα σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.

Εντατικοί έλεγχοι και αστυνόμευση

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Συστηματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής.

Στοχευμένες παρεμβάσεις στα «επικίνδυνα σημεία» του οδικού χάρτη.

Αυξημένη παρουσία της Τροχαίας σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς.

Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την πρόληψη σοβαρών παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ή κράνους και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ελέγχουν τα οχήματά τους πριν από κάθε ταξίδι και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ομαλή και ασφαλή κίνηση, τίθενται σε ισχύ οι γνωστές απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Η απαγόρευση ισχύει ως εξής:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 , από 16:00 έως 22:00 , και

, από , και Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 , από 08:00 έως 13:00 , για το ρεύμα εξόδου από τα αστικά κέντρα.

, από , για το ρεύμα εξόδου από τα αστικά κέντρα. Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, από 16:00 έως 23:00, για το ρεύμα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Τα μέτρα αφορούν όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας, όπως την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, τον αυτοκινητόδρομο Μορέα, την Εγνατία Οδό, καθώς και τις Εθνικές Οδούς Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, Θεσσαλονίκης–Καβάλας και Πολυγύρου–Θεσσαλονίκης.

Από τις απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, ζώα, καύσιμα, ιατρικό οξυγόνο, εξοπλισμό εκτάκτων αναγκών, καθώς και τα οχήματα οδικής βοήθειας και κοινής ωφέλειας.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες:

Να ελέγχουν το όχημά τους πριν την αναχώρηση και να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες.

Να φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος, όπου απαιτείται.

Να μην κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ.

Να τηρούν τις οδηγίες των τροχονόμων και τις σημάνσεις του ΚΟΚ.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα διαθέσει περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα σε αυξημένη ετοιμότητα, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και τη διασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου.