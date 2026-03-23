Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για απάτες εκατ. ευρώ και φοροδιαφυγή – 22 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και αχυρανθρώπων, με τις έρευνες να συνεχίζονται.