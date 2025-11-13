Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη

Σε 40 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί για την υπόθεση απατών σε βάρος ηλικιωμένων από μέλη οργάνωσης Ρομά που κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο εκ των κατηγορουμένων φέρονται να λάμβαναν εντολές από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές.

Η επιχείρηση για τη σύλληψης τους ξεκίνησε σήμερα το πρωί σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και σε κελιά Ρομά, αναζητώντας στοιχεία που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.

Τα μέλη της φέρονται να παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί, παραπλανώντας τα θύματά τους για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.

Πηγή: protothema.gr