ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε 40 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί για την υπόθεση απατών σε βάρος ηλικιωμένων από μέλη οργάνωσης Ρομά που κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο εκ των κατηγορουμένων φέρονται να λάμβαναν εντολές από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές.

Η επιχείρηση για τη σύλληψης τους ξεκίνησε σήμερα το πρωί σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και σε κελιά Ρομά, αναζητώντας στοιχεία που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.

Τα μέλη της φέρονται να παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί, παραπλανώντας τα θύματά τους για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.

Πηγή: protothema.gr

