Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 46χρονη να φεύγει με το αυτοκίνητο μετά τη δολοφονία της 75χρονης

Από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί το όχημα της 46χρονης λίγο μετά την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα και αυτό οδήγησε τις Αρχές στην διαλεύκανση του εγκλήματος.

Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Mega ήταν αυτό που ήρθε στα χέρια της Αστυνομίας και με αυτό κατάφεραν να φτάσουν στην 46χρονη και να λύσουν τον γρίφο στην άγρια δολοφονία της ηλικιωμένης γυναίκας στη Σαλαμίνα.

Μάλιστα στο συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο τιμόνι που ανήκαν στην 75χρονη και το στοιχείο αυτό συνέδεσε άμεσα τη 46χρονη με το έγκλημα.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο.

Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει.

Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα.

Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», είπε η δολοφόνος.