MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (24-10-2025), σε περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (87) ανήλικοι.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα εποχή για το θέατρο Αθήναιον

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

“Τα πάω καλά μαζί του”: Ο Τραμπ θα ήθελε να συναντηθεί με τον Κιμ κατά την περιοδεία του στην Ασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της Φ. Γεννηματά: Συνεχίζουμε στον δρόμο ενότητας και αυτονομίας που χάραξε η Φώφη Γεννηματά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Διονύσης Σαββόπουλος: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Νιόνιο της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Δείτε φωτο & βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: “Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;”