MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαφάρι ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα των ανηλίκων σε Νεάπολη και Συκιές

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (21-11-2025) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-11-2025), σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (81) άτομα, εκ των οποίων (73) ανήλικοι, καθώς και (14) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καυγάς on air με τον Ουγγαρέζο για την παραίτηση Καραναστάση – “Δεν παραιτήθηκε και ο Αβραάμ Λίνκολν…”, δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΚΑΜ: Μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διακρίσεις  για τη Διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου “Γεώργιος Παπανικολάου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Σε εξέλιξη η διαδικασία προσλήψεων για 176 δασοπόνους και 105 δασολόγους σε όλη την Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Δωρεάν σπιρομέτρηση για έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας