Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό οδηγού στην περιοχή Παλέ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή του Παλέ Ρεθύμνου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Κοξαρέ, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, απελευθερώνοντας τον τραυματία. Στη συνέχεια, ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.