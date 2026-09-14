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Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι και η 28χρονη μητέρα του μετά από επίθεση σκύλου

Pixabay
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών, μετά από επίθεση σκύλου που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 4χρονο παιδί φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε επίσης και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία δέχθηκε δαγκώματα από τον σκύλο.

Το κοριτσάκι, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Ρέθυμνο

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