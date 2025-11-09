MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρασοφόρος συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης – Έπεισε ηλικιωμένη να τη μεταφέρει με πλοίο ενώ αυτός ταξίδεψε με αεροπλάνο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 40χρονου Έλληνα που δηλώνει μοναχός παλαιοημερολογίτης και διαμένει σε μοναστήρι της Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο καθώς βρέθηκε να μεταφέρει 2 κιλά κοκαΐνη στο νησί των ιπποτών

Η σύλληψη έγινε την Παρασκευή όταν οι αστυνομικοί που είχαν πληροφορίες για τη δράση του 40χρονου τον εντόπισαν να παραλαμβάνει μια βαλίτσα από ηλικιωμένη από την οποία φέρεται να του ζήτησε να τη μεταφέρει ακτοπλοϊκώς ενώ ο ίδιος ταξίδεψε με αεροπλάνο.

Η γυναίκα δέχτηκε θεωρώντας ότι εξυπηρετεί τον μοναχό και παρέδωσε τη βαλίτσα λίγη ώρα αργότερα χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο. Οι αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους στο προκαθορισμένο ραντεβού και προχώρησαν σε έλεγχο της αποσκευής. Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν συσκευασίες με 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας σε δύο πλάκες. Η ηλικιωμένη δεν συνδέθηκε με επιβαρυντικά στοιχεία και αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο χωρίς συμμετοχή στη διακίνηση.

38χρονος Αλβανός ο τελικός παραλήπτης

Μετά την κατάσχεση ακολούθησε δεύτερη φάση της επιχείρησης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν ως τελικό αποδέκτη έναν 38χρονο Αλβανό ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα παρελάμβανε την ποσότητα για διανομή στη Ρόδο.

Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Αττική προκειμένου να ενταχθούν σε δικογραφία που χειρίζονται οι εκεί αρμόδιες ανακριτικές αρχές καθώς η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερη έρευνα για εγκληματική οργάνωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη επί μήνες.

Τι εξετάζουν οι αρχές για τους ρόλους και τις διαδρομές

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι ρόλοι του 40χρονου που δηλώνει μοναχός και του 38χρονου αλβανικής υπηκοότητας ως προς την ιεραρχική τους θέση στο δίκτυο. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα εξής σημεία. Πρώτον αν ο 40χρονος λειτουργούσε ως μεταφορέας χαμηλού ρίσκου εκμεταλλευόμενος τη θρησκευτική του ιδιότητα για να κινείται με μικρότερη καχυποψία. Δεύτερον αν ο 38χρονος αποτελούσε κόμβο διανομής στο νησί με πρόσβαση σε σταθερό πελατολόγιο. Τρίτον αν η βαλίτσα στη Ρόδο ήταν μέρος επαναλαμβανόμενου μοτίβου αποστολών που δεν είχαν εντοπιστεί.

Η εργαστηριακή εξέταση της ουσίας και η ψηφιακή αποτύπωση τηλεφώνων και εφαρμογών αναμένεται να δώσουν πιο καθαρή εικόνα για το πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν η διαδρομή Αθήνα-Ρόδος.

Πηγή: dimokratiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 2 ώρες πριν

Εκδήλωση στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο σήμερα με θέμα: “Η σημασία της αυτοεκτίμησης για την ανάπτυξη και τις επιλογές των παιδιών μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Απίστευτο τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και οδηγός έπεσε σε γκρεμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γύρισε την πλάτη στην κυβέρνηση – Είπαν “φτάνει πια” στην κυβερνητική ομηρία μέσω της οικονομικής ασφυξίας

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μάρα Δαρμουσλή για τη νευρική ανορεξία – “Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς, είχα τάσεις λιποθυμίας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΝΔ για επίθεση στα γραφεία της “Ομάδας Αλήθειας”: Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού- Όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα για το βιβλίο του, τον έχουμε πληρώσει 100 δισ.