Ραφήνα: Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος που αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία

Συνελήφθη, τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (14/4) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Ραφήνας, 26χρονος Τούρκος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Τουρκίας για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή της Ραφήνας εντόπισαν τον 26χρονο και τον έκριναν ύποπτο.

Σε έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας, καθώς κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023 επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε έτερο ομοεθνή του με αποτέλεσμα το θανάσιμό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.