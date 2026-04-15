MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ραφήνα: Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος που αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη, τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (14/4) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Ραφήνας, 26χρονος Τούρκος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Τουρκίας για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή της Ραφήνας εντόπισαν τον 26χρονο και τον έκριναν ύποπτο.

Σε έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας, καθώς κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023 επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε έτερο ομοεθνή του με αποτέλεσμα το θανάσιμό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

