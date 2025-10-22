Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων σε διασταύρωση – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Τουμπάς, στη Θεσσαλονίκη. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη διασταύρωση των οδών Διογένους και Κλεάνθους, μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας.

Ευτυχώς κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο thestival.gr, ότι το τροχαίο προκλήθηκε επειδή ένας από τους φωτεινούς σηματοδότες της διασταύρωσης δεν είναι ορατός από απόσταση στους οδηγούς.

Δείτε βίντεο από το σημείο: