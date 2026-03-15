Πιερία: Περιπέτεια για ηλικιωμένο – Τραυματίστηκε σε μονοπάτι δάσους και δεν μπορούσε να φύγει

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στην Πυροσβεστική για έναν ηλικιωμένο που τραυματίστηκε και έμεινε εγκλωβισμένος στην περιοχή του οικισμού Δίου, στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 16:15 για το συμβάν. Ο άνδρας ήταν σε μονοπάτι σε δάσος της περιοχής όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε στο πόδι και δεν μπορούσε να μετακινηθεί.

Στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες και έβαλαν τον τραυματία σε φορείο και τον μετέφεραν σε φορείο. Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.