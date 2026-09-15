Πέλλα: 36χρονος καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, συνέλαβαν χθες το πρωί στην περιοχή της Πέλλας, 36χρονο αλλοδαπό, έπειτα από τον εντοπισμό δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, κατελήφθη ο ανωτέρω να εισέρχεται στην εν λόγω καλλιέργεια, όπου βρέθηκαν και εκριζώθηκαν οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, ενώ στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα – εργαλεία σχετικά με την καλλιέργεια – φροντίδα των δενδρυλλίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.