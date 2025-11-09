Πάτρα: “Πήγε να την χουφτώσει και τον απέφυγε” – Ξεσπά ο πατέρας της 15χρονης για τον καθηγητή που της έδειχνε άσεμνες φωτογραφίες

Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός εκπαιδευτικού στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο 40χρονος καθηγητής, εργοθεραπευτής σε ειδικό σχολείο, κατηγορείται ότι ενώ ήταν στην τάξη με μία 15χρονη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των μικρών παιδιών του.

Οι 15χρονη όταν επέστρεψε στο σπίτι, αποκάλυψε στους γονείς της όσα συνέβησαν και άμεσα ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν τον 40χρονο στο σχολικό συγκρότημα και τον προσήγαγαν στην Ασφάλεια Πατρών.

«Πήγε να τη φιλήσει»

Ο πατέρας της ανήλικης, μίλησε στο MEGA και περιέγραψε όσα συνέβησαν: «Είχε έρθει το παιδί χθες το μεσημέρι στο σπίτι κλαίγοντας και μου είπε ότι ένας δάσκαλος του έβαζε κάποια τραγούδια, άρχισε να το παρενοχλεί και του έδειξε μετά κάποιες γυμνές φωτογραφίες. Δύο αγγελούδια δηλαδή, ένα 9 χρόνων με ανοιχτά τα ποδαράκια του γυμνό ένα κοριτσάκι και το άλλο ένα αγοράκι. Πήγαινε το παιδί να αρχίσει να του πιάνει το ποδαράκι, το μπουτάκι, τον απέφυγε, πήγε να τη φιλήσει στο κεφαλάκι της».

«Και το παιδί μου είναι σε ένα φάσμα αυτισμού. Φωτογραφία ενός παιδιού 9 χρόνων, γυμνό δεν έχει κανένας γονιός. Έχω κι εγώ δύο κόρες, εγώ δεν έχω ούτε φωτογραφία της βάπτισης στο κινητό μου, γυμνό το παιδί 9 χρόνων. Δεν μιλάμε για νεογέννητο. Δεν έπρεπε να δείξει μία φωτογραφία στο παιδί μου. Nα του δείξει μία γυμνή φωτογραφία και να την ρωτάει μετά ‘σου αρέσω αν ήμουνα πιο νέος ή σου αρέσω τώρα;’ το παιδί μου», είπε ο πατέρας της μαθήτριας.

«Έχουμε ταλαιπωρηθεί εμείς για αυτό το παιδί. Μία ζωή στην εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Είμαστε δίπλα της αλλά το μετά δεν ξέρουμε και τι έχει κάνει και σε άλλα παιδιά, αν έχει κάνει. Επειδή είναι στο φάσμα, πολλά πράγματα δεν μπορεί να καταλάβει τι σημασία έχει. Αλλά αυτό το κατάλαβε και για αυτό μας το είπε κατευθείαν και τον απέφυγε το δάσκαλο. Πήγε να την χουφτώσει και τον απέφυγε. Πήγε αυτός ο δάσκαλος στην τάξη και λέει ‘με ποιο παιδάκι έχω να κάνω σήμερα μάθημα;’ και λέει η δασκάλα πάρτε την … . Και της είπε η … της δασκάλας ‘σας παρακαλώ κυρία μην με αφήσετε να πάω’. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μπαίνει μέσα σε σπίτια και να κάνει ιδιαίτερα σε άλλες οικογένειες. Αλλά εμένα μου κάνει περιέργεια, πώς το έψησε το παιδάκι 9 χρόνων να καθίσει ακίνητο και να το φωτογραφήσει με ανοιχτά τα πόδια γυμνό», πρόσθεσε.

Τι αποκάλυψε η έρευνα στο κινητό και το σπίτι του

Μετά τη σύλληψη του 40χρονου, έγινε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την σύλληψη του. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

«Έδειξε φωτογραφίες των παιδιών του. Ήταν μία υπερβολική αντίδραση εκ μέρους των γονέων. Ήθελε να προσεγγίσει το παιδί ότι και ο ίδιος είναι πατέρας παιδιών για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Πρόκειται για συνετό άνθρωπο, οικογενειάρχη που έχει ζήλο για τη δουλειά του» υποστήριξε ο δικηγόρος του 40χρονου Σταμούλης Καλός.