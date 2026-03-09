MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Γρονθοκόπησε μαθητή για ένα… νεράντζι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από σχολική εκδρομή στο νοσοκομείο βρέθηκε 15χρονος που ξυλοκοπήθηκε από μαθητή Λυκείου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, κατά την επιστροφή μαθητών Γυμνασίου, από μονοήμερη σχολική εκδρομή νεαρός προσέγγισε τον 15χρονο και άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο. Ακολούθως, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μηχανάκι και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας και ενώ καθηγητές και παιδιά, ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Χατζή πλησίον του σχολικού συγκροτήματος Μαρούδα.

Οπως ήταν φυσικό στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση, με το θύμα του ξυλοδαρμού να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνουν την Αστυνομία.

Οπως προέκυψε από την έρευνα ο δράστης – αλβανικής υπηκοότητας – που αναζητείται για να συλληφθεί εντός αυτοφώρου, είναι μαθητής της Β’ τάξης του Λυκείου που συστεγάζεται με το Γυμνάσιο, στο συγκρότημα Μαρούδα.

Η αιτία του ξυλοδαρμού του 15χρονου, φέρεται πως ήταν το παιχνίδι με νεράτζια κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ένα εκ των οποίων χτύπησε την αδελφή του δράστη. Αποτέλεσμα να πέσει από τα χέρια της το κινητό τηλέφωνο και να υποστεί φθορές.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας τουγια παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

