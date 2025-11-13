MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Φωτιά σε συνεργείο στην περιοχή του Γλαύκου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις 9 το βράδυ στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε συνεργείο της Πάτρας κοντά στην οδό Γλαύκου.

Η φωτιά, άγνωστο πώς εκδηλώθηκε πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε εκεί με πάνω από 4 οχήματα και πολλούς άνδρες, ενώ ισχυρή ήταν και η δύναμη της αστυνομίας. Σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, γύρω στις 21:30, η φωτιά είχε περιοριστεί σημαντικά.

Ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν την κατάσβεση.

