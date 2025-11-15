MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παιανία: Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στο ένα από τα οχήματα. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο δυστυχώς οι δύο επιβάτες ανασύρθηκαν νεκροί. Πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

