Παιανία: Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στο ένα από τα οχήματα. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο δυστυχώς οι δύο επιβάτες ανασύρθηκαν νεκροί. Πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.