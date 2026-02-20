MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην Αθηνών – Λαμίας: Εικόνες από ψηλά

|
THESTIVAL TEAM

Οι εκδρομείς του τριημέρου χρειάζεται να κάνουν πολλή υπομονή από το «90» μέχρι το Ακραίφνιο, στη Αθηνών – Λαμίας.

Τα έργα που γίνονται στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο των οχημάτων εξαιτίας του τριημέρου, δημιούργησαν μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το LamiaReport η καρδιά του προβλήματος βρίσκεται στο ύψος της γέφυρας του Ακραιφνίου, καθώς εκεί, η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε η ουρά χιλιομέτρων που καταγράφεται στις εικόνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη των 38 συλληφθέντων από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Βασιλική Τρουφάκου: Μου ‘χει συμβεί να μην καταφέρω να αγαπήσω συνεργασία, στο θέατρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Κοζάνη: Αίσιο τέλος για ζευγάρι επισκεπτών στην Βλάστη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κυρανάκης: Τα διαθέσιμα χρήματα πηγαίνουν κατά προτεραιότητα στον ενεργό σιδηρόδρομο για να μην έχουμε ξανά Τέμπη στην Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Θνησιμότητα μετά την πανδημία: Η απρόσμενη εξήγηση για τη μείωση των θανάτων στην Ελλάδα στη μετα-COVID εποχή