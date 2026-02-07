Ορεστιάδα: Συνελήφθη διακινητής παράνομων μεταναστών – Μετέφερε 10 άτομα εντός της χώρας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη χθες το πρωί, πλησίον οικισμού του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ένας αλλοδαπός διακινητής, οι οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας έναν μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δέκα μη νόμιμους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυρπίνου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τσουκαλάς: Γιατί δεν εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη;
- Βορίδης για την τραγωδία στη Χίο: Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον διακινητή – Aποστολή του Λιμενικού είναι η αποτροπή της μετανάστευσης
- Νεφέλη Τίτα: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής που κράτησε τη σημαία της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 2026