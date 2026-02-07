MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ορεστιάδα: Συνελήφθη διακινητής παράνομων μεταναστών – Μετέφερε 10 άτομα εντός της χώρας

Συνελήφθη χθες το πρωί, πλησίον οικισμού του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ένας αλλοδαπός διακινητής, οι οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας έναν μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δέκα μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυρπίνου.

