Οι διάλογοι φωτιά του αδερφού της αθλήτριας με τον στρατολόγο του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες – “Θα σε κάνω κομμάτια, είσαι τσόγλανος”

Διαλόγους «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες και στους οποίους συμμετέχει ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας που συνελήφθη και αυτή για εμπλοκή στο κόλπο των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Την ίδια ώρα που η 37χρονη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής η οποία στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση της, ο αδερφός της είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Το στενό συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης που κατέχει το ρόλο του εισπράκτορα στην εγκληματική οργάνωση, στις 31 Αυγούστου του 2025 μιλάει με το άτομο που τον στρατολόγησε στην συμμορία που παρίστανε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων τους λογιστές και τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών.

Στη συζήτηση αυτή τα πνεύματα οξύνθηκαν, ενώ υπήρξαν και χαρακτηρισμοί, καθώς ο αδερφός της αθλήτριας φαίνεται να κράτησε μεγαλύτερο ποσοστό από το συμφωνημένο για τις υπηρεσίες του.

Αδερφός αθλήτριας: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Πραγματικά σου λέω θα σε κάνω κομμάτια Ν….. γιατί είσαι ένας τσόγλανος που ήρθες κλαίγοντας σε μένα για να δουλέψεις.

Αδερφός αθλήτριας: Κλαίγοντας ήρθα;

Μέλος οργάνωσης: Και τώρα μου βγάζεις γλώσσα και μου λες άντε γα@@ου και φωνάζεις εμένα;

Αδερφός αθλήτριας: Δέκα τοις εκατό, δέκα τοις εκατό. Ένα σταυρό, δεν το θυμάσαι και είναι ένα από τις δέκα φορές, αντί δέκα τοις εκατό, δίνει, δεν δίνει δέκα τοις εκατό.

Μέλος οργάνωσης: Ν… εμείς σε όλους όσους έρχονται και πάνε ντελίβερι και παίρνουν πράγματα, δέκα τοις εκατό παίρνουμε.

«Μου έκλεισαν τον λογαριασμό»

Σε έναν άλλο διάλογο μεταξύ του αδερφού της αθλήτριας αλλά κι ενός αγνώστου άνδρα, ο πρώτο από αυτούς εκφράζει τις ανησυχίες του για το εάν πως θα δικαιολογήσει τα χρηματικά πόσα που λαμβάνει από τις παράνομες πράξεις του.

Άγνωστος: Έχεις κρατήσει καθόλου λεφτά;

Αδερφός αθλήτριας: Μόνο πενήντα έχω αλλά εντάξει.

Άγνωστος: Πενήντα;

Αδερφός αθλήτριας: Χιλιάδες.

Άγνωστος: Άσε. Μ@λ@κ@ με τρόμαξες. Πενήντα ευρώ.

Αδερφός αθλήτριας: Με πενήντα ευρώ δεν πας Μαγιόρκα.

Άγνωστος: Ξέρω κι εγώ. Είσαι τρελός ρε φίλε. Ωραίος. Μπράβο ρε φίλε.

Αδερφός αθλήτριας: Έν τω μεταξυ το πρωι δεν ξέρω τι έπαθα. Ενώ περίμενα όλο το σ/κ, είναι το μόνο πράγμα που μ’ αρέσει σ’ αυτό τον κόσμο, το χρηματιστήριο. Το’ χεις καταλάβει.

Άγνωστος: Ρε φίλε να σου κάνω μία ερώτηση; Αυτά τα λεφτά τα’ έχεις τώρα στη …..(αναφέρει τράπεζα);

Αδερφός αθλήτριας: Εεε περίπου. Τα μισά.

Άγνωστος: Ωραία ναι. Εσύ… αυτά εδώ πέρα ναι… όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;

Αδερφός αθλήτριας: Στη συγκεκριμένη τράπεζα δεν νομίζω. Στα άλλα μπορεί.

Άγνωστος: Οκ.

Αδερφός αθλήτριας: Κι αν με ρωτήσουν απλά… Και έχω μιλήσει με έναν στην Βουλγαρία λογιστή για εταιρία. Γιατί με έχει 10% φόρο εκεί. Και αν συνεχίσει να πηγαίνει καλά ίσως και Ντουμπάι. Ξέρω εγω; Με 0%.

Άγνωστος: Εκεί πας να κάνεις εταιρία;

Αδερφός αθλήτριας: Όποιος θέλει παει και κάνει. Δεν έχει όριο.

Άγνωστος: Και τι πρέπει να κάνεις;

Αδερφός αθλήτριας: Νομίζω τίποτα δεν πληρώνεις. Γι’ αυτό είναι παράδεισος. Το Ντουμπάι και…

Άγνωστος: Απλά πρέπει να πηγαίνεις κάποιες μέρες το χρόνο, τι φάση;

Αδερφός αθλήτριας: Εεε ούτε αυτό το ξέρω. Στην Βουλγαρία πάντως δεν χρειάζεται τίποτα. Μου λέει απλώς την έχεις την εταιρία 10%. Το επόμενο βήμα από… το επόμενο βήμα από την Ελλάδα είναι η Βουλγαρία αλλά μετά πας Ντουμπάι με μηδέν. Νομίζω έτσι, απλά ανοίγεις. Ό,τι θέλεις κάνεις γι’ αυτό πάει όλο. Εκεί, Μαλδίβες και τέτοια.

Άγνωστος: Ναι. Οκ. Ωραίος. Ωραίος.

Αδερφός αθλήτριας: Πρέπει να το κάνω γιατί ρωτάει, απ’ ότι έχω καταλάβει με κάτι μηνύματα που μου στέλνει η εταιρία, ρωτάει το κράτος. Στοιχεία.

Άγνωστος: Ποια εταιρία στα στέλνει;

Αδερφός αθλήτριας: Η… αυτή που παίζω τη…. ας πούμε τώρα μου λέει για να δούμε αν είναι ξέπλυμα ξέρω εγώ, στείλε μου στοιχεία της κάρτας σου που έκανες κατάθεση, στείλε μου τέτοια…

Άγνωστος: Σώπα ρε.

Αδερφός αθλήτριας: Ναι. Και τον λογαριασμό μου εμένα μου τον κλείσανε επειδή δεν είχα… δεν μπορούσα να αποδείξω που βρήκα τα λεφτά που έκανα καταθέσεις. Τι θα τους έδειχνα χαρτιά ότι τα δανείζομαι απ’ δω κι απ’ κει και τα’ παίζω; Κι έτσι μου έκλεισαν τον δικό μου. Τώρα αυτά είναι στης αδερφή μου τον λογαριασμό.

Άγνωστος: Ναι. Ενδιαφέρον. Κοίτα το αυτό γιατί είναι και πολλά λεφτά. Κρίμα να γίνει καμία μαλακία.

Αδερφός αθλήτριας: Εντάξει, το πολύ… στη χειρότερη πληρώνεις πρόστιμο ένα-δύο χιλιάδες; Δεν είναι ότι τα χάνεις όλα…

Σε άλλη συνομιλία του ο αδερφος της αθλήτριας μιλάει με άλλο μέλος της εγκληματικής οργάνωση. Για άλλη μια φορά ο εισπράκτορας του κυκλώματος ρωτάει το συνομίλητη του για το ένα υπάρχουν τρόποι να κρύψει τα μάυρα χρήματα κι έαν μπορεί να τα μεταφέρει μέσω των λογαριασμών της αδερφής του.

Αδερφός αθλήτριας: Έλα. Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στη αδερφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδερφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδερφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδερφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Μέλος οργάνωσης: Ααα.

Αδερφός αθλήτριας: Επειδή έχεις εσύ αν μπορώ να σου δώσω μετρητά. Αυτό ρωτάω.

Μέλος οργάνωσης: Ναι και η αδερφή σου πως θα σου τα δώσει; Στην κάρτα;

Αδερφός αθλήτριας: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Τι να αγοράσεις κάτι;

Αδερφός αθλήτριας: Ναι και να έχω και στην κάρτα γενικά.

Μέλος οργάνωσης: Άσε γιατί πάλι θα φαίνεται στην κάρτα.

Αδερφός αθλήτριας: Ναι! άλλο να είναι από σένα που μου στέλνεις άλλο… Μέλος οργάνωσης: Πόσα όμως;

Αδερφός αθλήτριας: Εεε 1,5;

Μέλος οργάνωσης: Χιλιάδες;