MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στην ΠΑΘΕ για 25 χιλιόμετρα και σταμάτησε όταν τράκαρε με νταλίκα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Αντίθετα στην Εθνική Οδό για 25 χιλιόμετρα οδηγούσε ένας 62χρονος από χωριό των Φαρσάλων, ο οποίος ενώ είχε κατεύθυνση τη Λαμία, από τον κόμβο Αερινού μπήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και οδηγούσε αντίθετα, μέχρι να σταματήσει λίγο πριν τον κόμβο του Αλμυρού, μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, όλα έγιναν λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης, όταν ο γεωργός στο επάγγελμα, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του, για να πάει στη Λαμία, όπου δικαζόταν για παλιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Ο 62χρονος έφτασε στον κόμβο Αερινού, και αντί να μπει στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και οδήγησε για μεγάλη απόσταση, μέχρι να φτάσει λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού όπου, σε μια μεγάλη ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλάγια με νταλίκα που κινούνταν κανονικά στον δρόμο και ακινητοποιήθηκε στις μεταλλικές μπάρες.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από διερχόμενους οδηγούς για το περιστατικό από το οποίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Αστυνομικοί έκαναν αλκοτέστ στον 62χρονο και διαπίστωσαν ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του ήταν 0,94 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και στη δεύτερη 0,90, με όριο τα 0,25.

Ο 62χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Επειδή απουσίαζε ο μάρτυρας και ο κατηγορούμενος ζήτησε δικηγόρο, η δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αναβλήθηκε για αύριο Τετάρτη και μέχρι τότε αποφασίστηκε να διατηρηθεί η κράτησή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ α τετ με τον Ερντογάν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που τον είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Πέτρος Φιλιππίδης: “Είσαι καλά παιδί μου;” είπε ενοχλημένος σε δημοσιογράφο σε βραδινή του έξοδο

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Ενοχλημένη με τους συμπαίκτες της στο Survivor η Κέλλυ: “Αφού δεν έβλεπαν τηλεόραση, πώς ξέρουν ότι είμαι ο πιο αδύναμος κρίκος;”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Market In: “Δεν αποδεχόμαστε το πρόστιμο της ΔΙΜΕΑ” – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 13 ώρες πριν

Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Πανεπιστήμιο από τα επεισόδια