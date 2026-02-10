Οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στην ΠΑΘΕ για 25 χιλιόμετρα και σταμάτησε όταν τράκαρε με νταλίκα

Αντίθετα στην Εθνική Οδό για 25 χιλιόμετρα οδηγούσε ένας 62χρονος από χωριό των Φαρσάλων, ο οποίος ενώ είχε κατεύθυνση τη Λαμία, από τον κόμβο Αερινού μπήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και οδηγούσε αντίθετα, μέχρι να σταματήσει λίγο πριν τον κόμβο του Αλμυρού, μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, όλα έγιναν λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης, όταν ο γεωργός στο επάγγελμα, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του, για να πάει στη Λαμία, όπου δικαζόταν για παλιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Ο 62χρονος έφτασε στον κόμβο Αερινού, και αντί να μπει στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και οδήγησε για μεγάλη απόσταση, μέχρι να φτάσει λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού όπου, σε μια μεγάλη ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλάγια με νταλίκα που κινούνταν κανονικά στον δρόμο και ακινητοποιήθηκε στις μεταλλικές μπάρες.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από διερχόμενους οδηγούς για το περιστατικό από το οποίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Αστυνομικοί έκαναν αλκοτέστ στον 62χρονο και διαπίστωσαν ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του ήταν 0,94 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και στη δεύτερη 0,90, με όριο τα 0,25.

Ο 62χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Επειδή απουσίαζε ο μάρτυρας και ο κατηγορούμενος ζήτησε δικηγόρο, η δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αναβλήθηκε για αύριο Τετάρτη και μέχρι τότε αποφασίστηκε να διατηρηθεί η κράτησή του.