Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ στην Εθνική Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής σε οικισμό της Ροδόπης, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής να έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα και υπό την επήρεια οινοπνεύματος, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και το όχημα δεν είχε πινακίδες.

Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί οδικής ασφάλειας.

