Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 58χρονου οδηγού από τους δύο δράστες που τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται οι δύο μηχανές να κυνηγούν στους δρόμους του Νέου Κόσμου το αυτοκίνητο του 58χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει το newsit.gr, φαίνεται το άσπρο αυτοκίνητο του 58χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο, ενώ λίγα μέτρα πίσω του ακολουθούν δύο μηχανές στις οποίες φέρεται να επέβαιναν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από επεισόδιο που δημιουργήθηκε μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και των ατόμων που επέβαιναν στις μηχανές.

Οι οδηγοί των δικύκλων θεώρησαν ότι ο 58χρονος τους έκλεισε τον δρόμο, με αποτέλεσμα να στραφούν εναντίον του. Ο 58χρονος φέρεται να φοβήθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να ξεφύγει από τους διώκτες του.

Οι δύο Έλληνες όμως και ο Αλβανός τον καταδίωξαν και στην οδό Σουλιέ τον προσέγγισαν. Εκεί ο οδηγός έπεσε σε αδιέξοδο και ο ένας εκ των δραστών πλησίασε το αυτοκίνητο και άρχισε να τον χτυπάει με μανία.

Γρονθοκόπησε τον 58χρονο, ενώ στη συνέχεια χτύπαγε το κεφάλι του συνέχεια στο τιμόνι.

Έπειτα τα δύο μηχανάκια εξαφανίστηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και άνδρες της αστυνομίας.

Τελικά, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες μεταξύ των οποίων και ένας 29χρονος, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε συλληφθεί και για άλλον ξυλοδαρμό οδηγού.