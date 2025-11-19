Νέος Κόσμος: “Μπήκε από πάνω μου και με χτυπούσε με μένος” λέει 52χρονος που ξυλοκοπήθηκε πριν ένα μήνα από τον 29χρονο

Ως ένα νταή που κυκλοφορούσε στους δρόμους και επιτίθονταν με το παραμικρό σε οδηγούς αλλά και σε ανθρώπους, με τους οποίους διαπληκτίζονταν περιγράφουν τον 29χρονο που δεν δίστασε να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον 58χρονο μετά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε μεταξύ τους στον Νέο Κόσμο την περασμένη Δευτέρα (17/11).

Ένας από αυτούς είναι και ο 52χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος το πρωινό της 20ης Οκτωβρίου μαζί με τον 63χρονο συνάδελφο του κινούνταν στην οδό Μπακνανά. Εκεί το βαρύ όχημα ακούμπησε και έσπασε τον καθρέφτη από το βαν του 29χρονου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εντός του αυτοκινήτου του.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός δεν κατάλαβαν τη ζημιά που είχαν προκαλέσει κι έτσι κατευθύνθηκαν προς το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ για να παραδώσουν το εμπόρευμα που μετέφεραν. Στο πάρκινγκ όμως του καταστήματος τους ακολούθησε κι ο 29χρονος, όπου γρήγορα ξεκίνησε ο καβγάς.

«Όταν άκουσα το περιστατικό της περασμένης Δευτέρας ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο ίδιος. Είχε τόσο μένος και τόση κακία που δεν σταμάταγε. Ήρθε ο πατέρας του και τον τράβηξε από πάνω μου. Το σπίτι τους είναι απέναντι. Ήμουν τυχερός που έβαλα τα χέρια μου στο κεφάλι μου για να αμυνθώ και δεν είχαμε χειρότερα. Αν δεν τον τραβούσαν από πάνω μου, δεν θα μιλούσαμε», λέει στο newsit.gr o 52χρονος.

Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ακόμα και η αστυνομική παρουσία δεν σταμάτησε την επιθετική συμπεριφορά του 29χρονου, καθώς ακόμα και την ώρα που οι άνδρες της ΕΛ. ΑΣ έπαιρναν καταθέσεις, όρμησε σε έναν ακόμα συνεργάτη του 52χρονου. «Όταν τον κρατούσαν οι αστυνομικοί, ήρθε ένας δικός μας συνάδελφος και εκείνος ξέφυγε από τους αστυνομικούς και του επιτέθηκε και σε εκείνον», λέει ο 52χρονος.

Και συμπληρώνει: «Μας απειλούσε όλους και αφού έγινε ότι είχε γίνει, πριν έρθει η αστυνομία άλλαξε την ιστορία και είπε ότι εμείς του επιτεθήκαμε. Και το κοπίδι που έπεσε κάτω πήγε και το έκρυψε, αλλά όταν πήγαν στο σπίτι του το βρήκαν».

Από την πλευρά του ο αδερφός του 52χρονου που μιλάει κι αυτός στο newsit.gr, υποστηρίζει ότι ο 29χρονος έχει 17 καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν κλοπές, βίαιες επιθέσεις κι άλλα αδικήματα και παρόλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος.

«Δεν ήταν εγκατάλειψη, πήγαν να παρκάρουν. Αυτός μένει δίπλα από τον χώρο για τις παραλαβές στο σούπερ μάρκετ που πήγαινε ο αδερφός μου στο δρομολόγιο. Έγινε ο διαπληκτισμός με τον έναν 62χρονο οδηγό που είναι από τη Νιγηρία. Πάνω στον διαπληκτισμό άρχισε να του ρίχνει μπουνιές, και ο αδερφός μου πάει να τους σταματήσει και ρίχνει κάτω και τον αδερφό μου. Εγώ είχα στείλει άλλον οδηγό να πάρει το φορτηγό και ξέφυγε από τους αστυνομικούς και χτύπησε και εκείνον. Έκανε μήνυση και στους τρεις. Πήγαμε αυτόφωρο και μετά και εμείς ελεύθεροι και αυτός με 17 καταδικαστικές, ενώ είχαμε τρεις τραυματίες», λέει ο αδερφός του μεταφορέα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο οδήγησαν όλους τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί ο 29χρονος έκανε μήνυση στον 52χρονο οδηγό και στους δύο συνάδερφούς τους, ενώ στα πλαίσια του αυτεπάγγελτου αδικήματος και του αυτοφώρου την επόμενη ημέρα οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Η υπόθεση όμως δεν εκδικάστηκε και πήρε αναβολή για τον Μάιο του 2026.