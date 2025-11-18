MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέος Κόσμος: Εντοπίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας που εμπλέκεται στο τροχαίο με θύμα τον 58χρονο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον οδηγό της μοτοσικλέτας που φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο με έναν 58χρονο νεκρό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο, εντόπισαν οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση.

Κατά πληροφορίες ο οδηγός, ο οποίος, όπως είχε γράψει νωρίτερα το protothema.gr είχε ταυτοποιηθεί, μεταφέρεται στο κτήριο της ΓΑΔΑ.

Η εκτίμηση των αστυνομικών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είναι ότι πρόκειται για τον άνδρα που χτύπησε στο κεφάλι τον 58χρονο πριν αυτός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του και να πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι πως κάτι συνέβη μεταξύ του 58χρονου και ατόμων τα οποία επέβαιναν σε μία μηχανή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν προσαχθεί και δύο φίλοι του οδηγού της μηχανής που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Το δεδομένο -και τραγικό- είναι ότι μετά από αυτό ο άνδρας συνέχισε την πορεία του και τελικά προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Τέλος, αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση.

Νέος Κόσμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό – Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ο Χρήστος Τζόλης στο στόχαστρο των Τότεναμ, Άστον Βίλα και Ντόρτμουντ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χανιά: Φώναζε στην εκκλησία ”με βιάζουνε, με βιάζουνε”, μάτωσε και το καρεκλόπανο – Η φρίκη του ανήλικου ΑμεΑ αναβίωσε στο εφετείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων σήμερα λόγω της 24ωρης απεργίας εργαζομένων

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Παντελής Παντελίδης: Πόσα χρήματα έχασε το βράδυ που σκοτώθηκε – Τι είπε φίλος του

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Αγγελούδης: Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη – Χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης