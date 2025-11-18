Νέος Κόσμος: Εντοπίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας που εμπλέκεται στο τροχαίο με θύμα τον 58χρονο

Τον οδηγό της μοτοσικλέτας που φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο με έναν 58χρονο νεκρό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο, εντόπισαν οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση.

Κατά πληροφορίες ο οδηγός, ο οποίος, όπως είχε γράψει νωρίτερα το protothema.gr είχε ταυτοποιηθεί, μεταφέρεται στο κτήριο της ΓΑΔΑ.

Η εκτίμηση των αστυνομικών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είναι ότι πρόκειται για τον άνδρα που χτύπησε στο κεφάλι τον 58χρονο πριν αυτός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του και να πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι πως κάτι συνέβη μεταξύ του 58χρονου και ατόμων τα οποία επέβαιναν σε μία μηχανή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν προσαχθεί και δύο φίλοι του οδηγού της μηχανής που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Το δεδομένο -και τραγικό- είναι ότι μετά από αυτό ο άνδρας συνέχισε την πορεία του και τελικά προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Τέλος, αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση.