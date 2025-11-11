MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στην υπόθεση του κυκλώματος ναρκωτικών με τον ιερέα YouTuber

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τα μέλη του κυκλώματος που κάλυπταν τη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων.

Με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, γίνονταν οι συνομιλίες μεταξύ τους όπως φαίνεται σε νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Διάλογος 1

Ιερέας: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);
Αρχηγός: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον.  Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;
Ιερέας: Ναι.
Αρχηγός: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;
Ιερέας: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…
Αρχηγός: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.
Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Διάλογος 2

Αρχηγικό μέλος: Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό;

Ιερέας: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

Αρχηγικό μέλος: Τι λες ρε φίλε; {…} Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

Ιερέας: Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι για μικροποσά, για 300 εδώ, 200 εκεί, θα γίνουμε τσ……κι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

