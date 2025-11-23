MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο – Βρέθηκε στην τσάντα του ενός μαχαίρι 14 εκατοστών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές τις προηγούμενες ημέρες, μετά από άγρια συμπλοκή που έγινε έξω από σχολείο, στο Νέο Ηράκλειο. Δράστες και θύματα, ανήλικοι μαθητές του σχολείου.

Η συμπλοκή έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (21.11.2025) όταν μαθητές πιάστηκαν σε χέρια για ασήμαντη αφορμή. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και έξω από το σχολείο του Νέου Ηρακλείου έσπευσαν μηχανές ΔΙΑΣ για να συλλάβουν τους δράστες οι οποίοι ήδη είχαν τραπεί σε φυγή.

Μετά από έρευνα των αρχών, καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν κάποιοι από τους δράστες. Λίγη ώρα μετά βρέθηκαν σε κοντινό σημείο τρεις 16χρονοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσωπικά τους αντικείμενα, βρέθηκε και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών.

Οι άλλοι 2 ομολόγησαν πως συμμετείχαν στη συμπλοκή. Και οι 3 μαθητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για τη συμπλοκή συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Με εντολή εισαγγελέα εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 2 ανήλικοι που επίσης συμμετείχαν στο επεισόδιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν θα πήγαινα στο Real View, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που αντιμετώπισαν τον Απόστολο Γκλέτσο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Μέλη του αμερικανικού Κονγκρέσου αντιδρούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Απάντηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε Μυστακίδη: Η επιστολή σας περιλαμβάνει επιφύλαξη για την εξαγορά της ΚΑΕ

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Δεν σας παίρνει ο ύπνος; Ακούστε κλασική μουσική για να κοιμηθείτε πιο εύκολα, λένε επιστήμονες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών μελών σε 122.546

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Παναγιώτης Ραφαήλ: “Σας ευχαριστώ όλους” – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα “δεύτερα γενέθλια” του – Δείτε βίντεο