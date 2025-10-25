MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός 64χρονος κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση σε πλαγιά

THESTIVAL TEAM

Τραγικό επίλογο είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) το κυνήγι για μια παρέα φίλων στο Πήλιο.

Ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, ο ένας φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, πρόκειται για 64χρονο που κατά την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματα του. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

