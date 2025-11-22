Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου – Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου, η οποία αγνοούνταν από τις 13 Οκτωβρίου 2021. Η σορός της εντοπίστηκε σε σπηλαιοβάραθρο βάθους περίπου πέντε μέτρων στη Ρευματιά Μελιγαλά, ύστερα από ανώνυμη πληροφορία που έφτασε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και ενεργοποίησε νέα επιχειρησιακή έρευνα από τις Αρχές.

Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση μετά τον εντοπισμό της σορού της 75χρονης, η οποία βρέθηκε ακέραιη σε ύπτια θέση σε εσωτερικό θάλαμο σπηλαίου στη Ρευματιά Μελιγαλά. Το εύρημα έφερε στο προσκήνιο νέες διαστάσεις για τις συνθήκες εξαφάνισης και θανάτου της γυναίκας, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και απαιτεί πολύωρη πορεία μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την προβολή της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ». Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, άτομο με γνώση της περιοχής επικοινώνησε αρχικά με το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής, αναφέροντας ότι σε συγκεκριμένο σημείο, γνωστό ως «Σπέλα», υπάρχουν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Η πληροφορία στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής και ειδικά συνεργεία, τα οποία εντόπισαν τη σορό σε δεύτερο εσωτερικό χώρο του σπηλαίου, σε βάθος περίπου τεσσάρων έως πέντε μέτρων.

Το σημείο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατο· η διαδρομή απαιτεί περίπου 2,5 ώρες ανάβασης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς η γυναίκα βρέθηκε εκεί. Τόσο κάτοικοι της περιοχής όσο και ο βοσκός που είχε εντοπίσει στο παρελθόν ρούχα της αγνοούμενης τόνισαν ότι η πρόσβαση είναι δυσχερής ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες. Τα ρούχα της είχαν εντοπιστεί τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση, διπλωμένα και τοποθετημένα περίπου 500 μέτρα μακριά, ενώ το ταγάρι της βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στην αυλή του σπιτιού της.

Η σορός έφερε ρούχα· η γυναίκα φορούσε νυχτικό, πράσινη μπλούζα και ζακέτα. Ένα παπούτσι βρέθηκε στο πόδι της, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε κοντά χωρίς κορδόνι. Πάνω της βρέθηκε κάλτσα δεμένη σαν αυτοσχέδιο πουγκί με μικρό χρηματικό ποσό. Η φούστα και το παντελόνι που φορούσε δεν εντοπίστηκαν στη σπηλιά· ήταν τα ενδύματα που προηγουμένως είχε βρει ο βοσκός σε άλλο σημείο του βουνού, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα.

Από την αυτοψία προέκυψε ότι η αποσύνθεση έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Παρότι τα ευρήματα δείχνουν ότι τα οστά δεν έχουν μεταφερθεί μετά την αποσύνθεση, δεν αποκλείεται η γυναίκα να μετακινήθηκε στο σημείο λίγο μετά τον θάνατό της και πριν ξεκινήσει η διαδικασία αποσύνθεσης. Κατά την πρώτη εξέταση των οστών δεν εντοπίστηκαν σημάδια κακώσεων από αμβλύ όργανο ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε τραυματισμό από πυροβόλο όπλο. Καταγράφηκε όμως ένα κάταγμα στο δεξί χέρι, λίγο πάνω από τον καρπό, η προέλευση του οποίου παραμένει αδιευκρίνιστη. Οι ειδικοί εξετάζουν εάν πρόκειται για προθανάτιο, περιθανάτιο ή μεταθανάτιο κάταγμα.

Ο ιατροδικαστής–τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Ιωάννης Δούζης, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο, επισήμανε ότι από μια πτώση σε βραχώδες έδαφος θα αναμένονταν πολλαπλές κακώσεις στα οστά, κάτι που δεν διαπιστώθηκε. Η μορφολογία του εσωτερικού θαλάμου, ο οποίος σχηματίζει κλειστό χώρο ανάμεσα σε μεγάλους βράχους, αξιολογείται επίσης ως στοιχείο που δεν διευκολύνει το ενδεχόμενο τυχαίου συμβάντος.

Το σύνολο των οστών και των ευρημάτων έχει μεταφερθεί στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί ανθρωπολογική και εργαστηριακή εξέταση υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Κρανιώτη. Τα αποτελέσματα αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, τόσο ως προς τις συνθήκες θανάτου όσο και ως προς το πώς η γυναίκα βρέθηκε στο δυσπρόσιτο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.