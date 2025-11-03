Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX

Στη διάσωση 25 παράνομων μεταναστών, που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Γαύδου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.

Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.