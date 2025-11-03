Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη διάσωση 25 παράνομων μεταναστών, που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Γαύδου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) το Λιμενικό Σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.
Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αναζητεί τρία αδέλφια η ΕΛΑΣ για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, “εμπλέκονται και άλλοι” λέει η Δημογλίδου
- Βορίζια: “Δεν ξέρω πότε θα γυρίσω” λένε οι κάτοικοι στο χωριό που έφυγαν φοβισμένοι μετά το μακελειό – Το ποινικό παρελθόν του 39χρονου νεκρού
- Ζαχάροβα: Εάν η Ιταλία συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά