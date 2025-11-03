MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη διάσωση 25 παράνομων μεταναστών, που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Γαύδου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.

Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Έκκληση του δημάρχου για το μακελειό στα Βορίζια: “Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής”

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Κάψιμο στον λαιμό: Πότε πρέπει να ανησυχήσετε και να δείτε γιατρό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Δίκη για το Predator – Σπίρτζης: Την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις έχει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

ΑΠΘ: 244 Μέλη του Πανεπιστημίου ανάμεσα στους Κορυφαίους Επιστήμονες του Κόσμου

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Αφγανιστάν: Σεισμός 6,3 βαθμών στη βόρεια περιοχή Χίντου Κους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τα δεδομένα για Ηρακλή και Λούκιτς: Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία