Νέα άφιξη μεταναστών στα νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκε λέμβος με 21 άτομα

Νέα άφιξη παράνομων μεταναστών είχαμε το βράδυ της Πέμπτης στα νότια της Κρητης. Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν 21 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβο από μη επανδρωμένο μέσο της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex με τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 6 μποφόρ.

