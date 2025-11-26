Ναύπλιο: Τροχαίο με αυτοκίνητο που κατέληξε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στο Ναύπλιο όταν αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, συνέβη επί της οδού Κύπρου στο Ναύπλιο και από τη σύγκρουση έσπασε η τζαμαρία του καταστήματος και προκλήθηκαν ζημιές στο εσωτερικό του.

Ευτυχώς το κατάστημα ήταν κλειστό, αλλιώς θα είχαμε θύματα από τα σπασμένα τζάμια, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν στην επιχείρηση είναι σοβαρές. Η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.