“Να το βρει από τον Θεό” – Ξέσπασε η κόρη της 75χρονης στη Σαλαμίνα για το άγριο έγκλημα

Ξέσπασε σε δηλώσεις που έκανε η κόρη της 75χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς φέρεται ότι η νύφη της ηλικιωμένης τη δολοφόνησε για να την κλέψει.

«Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί… αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν σε ηχητικό το μαρτύριο της μητέρας της, είπε: «Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή υποψιάστηκε τη σύντροφο του αδερφού της. «Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν», είπε στο Live News.

Επίσης, σημείωσε: «Εμείς σαν οικογένεια αυτήν την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στο χώμα και έναν στη φυλακή. Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος, η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, υπάρχει μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί».

Η ομολογία της νύφης

Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, η νύφη της γυναίκας, η σύντροφος του γιου της, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της.

Η συλληφθείσα ανέφερε στους αστυνομικούς πως μπήκε στο σπίτι της 75χρονης για να πάρει χρήματα, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Πήγα στο σπίτι με το μαύρο Skoda Fabia, που μου έχει παραχωρήσει ο πατέρας μου και με αυτό έφυγα. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», φέρεται να είπε στις αρχές.