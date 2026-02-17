“Μου τον φάγανε πισώπλατα”: Συγκλονίζει η μητέρα του Αντώνη Παπαδάτου για τη δολοφονία του στις φυλακές Δομοκού

Συγκινημένη η μητέρα του 43χρονου Αντώνη Παπαδάτου, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του μέσα στις φυλακές Δομοκού, μίλησε στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” και στον Πέτρο Κουσουλό για τον αδόκητο χαμό του παιδιού της.

Με σπαρακτικά λόγια περιγράφει τη στιγμή που έμαθε την τραγική είδηση, υποστηρίζοντας πως η οικογένεια δεν ενημερώθηκε επίσημα από τις Αρχές, αλλά πληροφορήθηκε τον θάνατό του από τρίτους, ενώ την ίδια ώρα τα δύο ανήλικα παιδιά του 43χρονου προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του πατέρα τους.

Η ίδια εκφράζει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, κάνοντας λόγο για ελλιπή φύλαξη και αφήνοντας αιχμές για το πώς βρέθηκε όπλο μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα υψίστης ασφαλείας. Παράλληλα, αναφέρεται στον φόβο που, όπως υποστηρίζει, ένιωθε ο γιος της το τελευταίο διάστημα, ενώ σημειώνει ότι η οικογένεια ετοιμάζεται να τον κηδεύσει στην Αθήνα, προκειμένου τα παιδιά του να μπορούν να τον επισκέπτονται.

«Έχασα τον λεβέντη μου… Μου τον φάγανε πισώπλατα, μου τον φάγανε. Τι θα κάνω; Θα πεθάνω… Δεν μας ειδοποίησε κανένας. Το μάθαμε από άλλους και τα παιδάκια να κλαίνε… Το μικρό έλεγε “θα πεθάνω μαζί με τον μπαμπά μου”».

«Πήρα τη νύφη μου να ρωτήσω αν συμβαίνει κάτι στον Αντώνη και τρελάθηκε. Σε μια στιγμή το μάθαμε από τους δικηγόρους. Όλη η Ζάκυνθος το ήξερε και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Το παιδί μου φυλαγόταν. Δεν έτρωγε από τη φυλακή, μαγείρευε μόνος του. Πριν από δύο εβδομάδες του έκαναν έλεγχο στο κελί και του πήραν το κινητό και σημειώσεις. Με πήρε ο διοικητής και μου είπε μόνο “ναι, κυρία μου, είναι νεκρός”. Τον ρώτησα πώς βρέθηκε όπλο μέσα στη φυλακή και δεν πήρα απάντηση».

«Κάτι συνέβαινε… τον κυνηγούσαν. Δεν ξέρω πώς μπλέξαμε έτσι και μου φάγανε το παιδί».