Μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών για τους βανδαλισμούς και τις φθορές σε δημοτικά οχήματα

Μήνυση κατ’ αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης-Συκεών, ώστε να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης και αναζήτησης των δραστών για τους βανδαλισμούς στο εργοτάξιο του δήμου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε οχήματα, προχώρησε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών.

Σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο, και πρώην πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Τελετών (ΔΕΤΕΝ), Νίκο Βαρσάμη, ο οποίος και υπέβαλε τη μήνυση, άγνωστοι εισήλθαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο αμαξοστάσιο του δήμου στη Νεάπολη, στην περιοχή Στρεμπενιώτη, και κατέστρεψαν μια νεκροφόρα, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες φθορές σε παρακείμενο λεωφορείο που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες μετακίνησης των ΚΔΑΠ, των ΚΑΠΗ και πολιτιστικών συλλόγων.

Να σημειωθεί ότι στο ίδιο σημείο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν καταστροφές σε μηχανήματα και οχήματα του δήμου, ενώ παραμένει άγνωστο αν οι ενέργειες αυτές συνδέονται μεταξύ τους, όπως άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα των δραστών.

Το τελευταίο αυτό περιστατικό επαναφέρει επιτακτικά στην επικαιρότητα το θέμα της αστυνόμευσης, το οποίο επανειλημμένα έθεσε ο δήμαρχος στις πολιτικές και φυσικές ηγεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο, από την πλευρά του δήμου εξετάζονται μέτρα αποτροπής νέων περιστατικών, με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας να αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας επιπλέον αποτρεπτικός παράγοντας.

Σχετικά, τέλος, με τους τελευταίους βανδαλισμούς, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΤΕΝ Νίκος Βαρσάμης απευθύνει, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, έκκληση προς τους πολίτες που ενδεχομένως παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση των υπευθύνων και να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.