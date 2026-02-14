Μηχανήματα αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα για την αποφυγή πρόστιμων: Οι νέες VIP υπηρεσίες που επιστράτευσαν οι επιχειρήσεις

Με την αύξηση των ελέγχων από την τροχαία και την αυστηροποίηση του ΚΟΚ για κόκκινα φανάρια, χρήση τηλεφώνου και κυρίως κατανάλωση αλκοόλ, οι Έλληνες φαίνεται πως αλλάζουν συνήθειες, ανάμεσα σε αυτούς και οι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων. Με σκοπό να μην υπάρξει μείωση στην πώληση αλκοόλ στα καταστήματά τους, οι επιχειρηματίες επιστράτευσαν μηχανήματα αλκοτέστ στην είσοδο των κέντρων, καθώς και υπηρεσίες είτε για τη μεταφορά των πελατών στα σπίτια τους, με τα οχήματά τους είτε για τη δυνατότητα στάθμευσης των αυτοκινήτων στα parking των επιχειρήσεων.

Την αρχή έκανε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Αθήνα. Όπως λέει πελάτισσά του στην «Καθημερινή», όταν βγήκε από το κέντρο για να γυρίσει σπίτι της, υπάλληλοι της επιχείρησης την προσέγγισαν και της πρότειναν να κάνει δωρεάν αλκοτέστ. Αν και στην αρχή σοκαρίστηκε, στη συνέχεια -και επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ- προχώρησε στο τεστ. Η εφευρετικότητα των επιχειρηματιών όμως δεν τελειώνει εκεί. Το συγκεκριμένο κατάστημα έδωσε στην πελάτισσα την δυνατότητα να επιστρέψει σπίτι της, με το αυτοκίνητό της αλλά με οδηγό κάποιον από την επιχείρηση. Η κούρσα ανερχόταν στα 200 ευρώ. Ως δεύτερη επιλογή, δινόταν το να παρκάρει όλο το βράδυ το αυτοκίνητό της στο parking του κέντρου.

Από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου, η Τροχαία Αττικής έκανε 41.000 αλκοτέστ που οδήγησαν σε 9 συλλήψεις. Βεβαιώθηκαν μάλιστα 282 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων, έχουν προβληματιστεί ιδιαίτερα από την κατάσταση, μιας και βλέπουν σταδιακά μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ.

Με μέλημα τους, την ασφάλεια των πελατών, αναγκάστηκαν να επιστρατεύσουν κάθε μέσο και να υιοθετήσουν νέες πρακτικές ώστε οι πελάτες να συνεχίζουν να διασκεδάζουν, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση τροχαίου είτε για βαρύτατα πρόστιμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πελάτες μπορούν με ένα πλαστικό φυσητήρα να κάνουν το αλκοτέστ και στη συνέχεια να αποφασίσουν το τι μπορούν να κάνουν. Αν τα όρια του αλκοόλ είναι σε ασφαλή επίπεδα, παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και επιστρέφουν σπίτια τους ενώ αν το αλκοόλ έχει ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια, είτε μπορούν να αφήσουν τα οχήματα στα parking των επιχειρήσεων είτε να εκμεταλλευτούν την VIP υπηρεσία.

Πλέον, οι συσκευές για αλκοτέστ έχουν γίνει ανάρπαστες. Όποιος θέλει μπορεί να τις αγοράσει πολύ εύκολα από το internet ακόμη και με 15 ευρώ.

Αλκοτέστ μιας χρήσης είναι πλέον διαθέσιμα και σε περίπτερα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, αλλά οι πολίτες φαίνεται πως επιλέγουν επαναφορτιζόμενες συσκευές.

Αν και το συγκεκριμένο μέτρο φαίνεται πως δίνει λύση στο πρόβλημα της οδήγησης και της κατανάλωσης αλκοόλ, στο Κολωνάκι οι επιχειρηματίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα μιας και δεν υπάρχει parking ούτε για δείγμα.