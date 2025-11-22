Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό Ρομά στην Περαία

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (21-11-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαικού, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (35) άτομα και

• (32) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

• Συνελήφθησαν (2) άτομα, ένα για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κι ένα για μη έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

• Διαπιστώθηκαν (13) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

• Ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.