Λήξη συναγερμού για τα “ύποπτα” αντικείμενα στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα, το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, στις Αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό «ύποπτων» αντικειμένων, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Πετραλώνων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, επρόκειτο για δύο χαρτοφύλακες οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πρώην γραφείο του ΣΔΟΕ. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Αλκίφρονος από το ύψος της οδού Αλκμήνης.

Έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως οι δύο χαρτοφύλακες δεν περιείχαν τίποτα ύποπτο.