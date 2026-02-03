MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρόμος για ιδιοκτήτες σπιτιού στα Μεσόγεια: Ληστές τους έβαλαν χειροπέδες και άρπαξαν 65.000 ευρώ και κοσμήματα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ληστές εισέβαλαν πριν από τέσσερις ημέρες σε μονοκατοικία στα Μεσόγεια αρπάζοντας 65.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα σημαντικής αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η ληστεία συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Οι κουκουλοφόροι ληστές κρατώντας όπλα μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα στο σπίτι όπου ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες.

Οι ληστές που μιλούσαν σπαστά ελληνικά έβαλαν στο ζευγάρι χειροπέδες και άρχισαν να ερευνούν όλο τα σπίτι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εντόπισαν 65.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 32.000 ευρώ.

Μάλιστα στην ισόγεια οικία, παρέμειναν δύο ολόκληρες ώρες ενώ φεύγοντας έβγαλαν τις χειροπέδες από τα θύματα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Ο 62χρονος ιδιοκτήτης κάλεσε αμέσως την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο ενώ την έρευνα για τον εντοπισμό των ληστών έχει αναλάβει το ελληνικό FBI.

