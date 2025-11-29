Λέσβος: “Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν” – Όσα λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ππτά μήνες μετά τον θάνατο του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 στη Λέσβο, η εκπομπή «Τούνελ» παρουσίασε νέα στοιχεία και μαρτυρίες που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική έρευνα, αναδεικνύοντας κενά και αντιφάσεις που οδηγούν σε αναθεώρηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές αρχές.

Ο λιμενικός, που υπηρετούσε ως χειριστής σκύλου Κ9 με ειδικότητα στην ανίχνευση ναρκωτικών, βρέθηκε νεκρός τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 στο εκκλησάκι της Παναγιάς της Φανερωμένης στο Σίγρι. Από την πρώτη στιγμή, η μητέρα του εξέφρασε έντονη αμφισβήτηση για το ενδεχόμενο αυτοχειρίας και ξεκίνησε προσωπική έρευνα προκειμένου, όπως υποστήριξε, «να συμπληρωθούν τα κομμάτια που λείπουν». Στο φάκελο της υπόθεσης εντόπισε στοιχεία που θεωρεί ότι δεν συνάδουν με την επίσημη εκδοχή: τραύματα στο σώμα που δεν ταίριαζαν με τον τρόπο θανάτου που της παρουσιάστηκε, απουσία του μαχαιριού που —σύμφωνα με την αρχική περιγραφή— φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί, ίχνη πυρίτιδας αγνώστου προέλευσης στα χέρια του και κηλίδες αίματος που δεν ανήκαν στον γιο της.

«Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν»

Η Δήμητρα Κίτσου, μητέρα του 29χρονου λιμενικού, αρνείται να δεχτεί το σενάριο της αυτοχειρίας και αποκαλύπτει τα κενά που η ίδια εντοπίζει στον περίεργο θάνατο του 29χρονου γιου της, Νίκου Καρακλά.

«Από τα στοιχεία που έχω μαζέψει μέχρι τώρα, πιστεύω πως ό,τι έγινε, έγινε πίσω από την εκκλησία γιατί τα μαλλιά του, το πρόσωπό του, τα γένια και το στόμα του, ήταν γεμάτα άμμο. Τον πήγαν στο πίσω μέρος της εκκλησίας που δεν υπήρχε ορατότητα και πρόσβαση από περαστικούς, τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν, τον σκότωσαν και στη συνέχεια τον έφεραν μπροστά. Τον κρέμασαν πρώτα από κάτω και μετά ανέβηκε κάποιος στον σταυρό και έδεσε το περίσσευμα του σχοινιού. Από τη θηλιά φαίνονται πολλά.

Η κυρία Δήμητρα λέει πως δεν έχει σταματήσει λεπτό να ψάχνει στοιχεία. «Πριν δέκα μέρες, ήρθα και έσκαψα εδώ, με την ελπίδα να βρω το μαχαίρι».

Σύμφωνα με την ίδια, τα όσα έχει εντοπίσει «δένουν» χρονικά με το σβησμένο υλικό των καμερών της περιοχής.

Η εκπομπή επισκέφθηκε το σημείο όπου εντοπίστηκε το σώμα του 29χρονου και αναζήτησε στοιχεία που, σύμφωνα με την οικογένεια, παρέμεναν ανεξερεύνητα. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα αφορά τα «κομμένα» πλάνα από κάμερα ασφαλείας γειτονικής οικίας. Στο υλικό διακρίνεται το όχημα του Νίκου να φτάνει στο σημείο και, λίγα λεπτά αργότερα, ένα φουσκωτό σκάφος να πλησιάζει την ακτή. Στις 4:07 το χρονόμετρο του καταγραφικού σταματά και συνεχίζεται στις 4:44, δημιουργώντας ένα ανεξήγητο κενό 37 λεπτών. Το συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με τη μητέρα του, δεν της έχει δοθεί πλήρως, γεγονός που ενισχύει τις ερωτήσεις για τη διακοπή της καταγραφής.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τον υποστράτηγο ε.α. της ΕΛ.ΑΣ και δικαστικό πραγματογνώμονα Γιάννη Ρούσση. Όπως εξήγησε, το φουσκωτό που καταγράφεται στις 4:05:52 φέρεται να είναι μικρού μεγέθους, να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή και να μεταφέρει τουλάχιστον δύο άτομα, έναν στο πίσω τμήμα που φαίνεται να χειρίζεται την πορεία και έναν ακόμη στη μέση του σκάφους. Το σκάφος κινείται αρχικά παράλληλα με την ακτή και στη συνέχεια αλλάζει πορεία, στρέφοντας την πλώρη προς τη στεριά.

Η εκπομπή αποκάλυψε επίσης νέα μαρτυρία από άνδρα που βρισκόταν την ίδια ημέρα στο σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε νεκρός ο 29χρονος. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είδε άντρες να αποβιβάζονται από βάρκα, να φορούν φόρμες —«ίσως ψαροντουφεκάδες»— και να παραμένουν για είκοσι λεπτά πριν αποχωρήσουν. Όπως έγινε γνωστό, ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν είχε μέχρι σήμερα κληθεί να καταθέσει. Η περιγραφή του συνδέεται με παλαιότερη μαρτυρία ψαρά που είχε δημοσιεύσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Συνάνης, ο οποίος είχε αναφέρει ότι είδε βάρκα με τρεις άντρες να κατευθύνεται προς τη Φανερωμένη χωρίς ενδυμασία ψαρέματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο 29χρονος φαίνεται να είχε φύγει το πρωί από το σπίτι του στη Μόρια για κάποιο ραντεβού. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη διασπορά ευρημάτων στην περιοχή του Προφήτη Ηλία: εκεί εντοπίστηκαν τα παπούτσια του, το σπασμένο κινητό του και η θήκη του τηλεφώνου του, καθώς και κηλίδες αίματος που, σύμφωνα με τις αναλύσεις, δεν ανήκουν στον ίδιο. Μάρτυρες τον είδαν λίγο αργότερα στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, εμφανώς αναστατωμένο και με ματωμένα χέρια.

Από εκεί κατευθύνθηκε προς την Καλλονή, όπου ζούσε η μητέρα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μπήκε στο σπίτι οργισμένος, ζήτησε σχοινί και προτού εκείνη προλάβει να αντιδράσει, το πήρε από την αποθήκη και έφυγε βιαστικά. Ο επόμενος εντοπισμένος χρόνος είναι περίπου 58 λεπτά αργότερα στο εκκλησάκι της Φανερωμένης, όπου εντοπίστηκε νεκρός — σημείο στο οποίο, όπως αναφέρουν όσοι τον γνώριζαν, είχε πάει μόνο μία φορά στο παρελθόν.

Ένα ακόμη κρίσιμο εύρημα είναι η παρουσία ιχνών πυρίτιδας στα χέρια του 29χρονου. Ο πραγματογνώμονας πυροβόλων όπλων και βλητικής Γιάννης Τσιάμπας δήλωσε ότι τα ίχνη «αντιστοιχούν σε πυροβολισμό» και δεν μπορούν να προέρχονται από άλλη πηγή. Η μικρή τους ποσότητα δείχνει, σύμφωνα με τον ίδιο, επιμόλυνση από επαφή με άτομο που είχε πυροβολήσει πρόσφατα. Όπως εξήγησε, «δεν αποκλείεται ο λιμενικός να προσπάθησε να συγκρατήσει το χέρι κάποιου για να αποτρέψει τον πυροβολισμό».

Στο σημείο εντοπίστηκε επίσης ένα ματωμένο πλαστικό μπουκάλι με δακτυλικό αποτύπωμα άγνωστου άνδρα. Η εργαστηριακή ανάλυση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδειξε ότι το αίμα πάνω στο μπουκάλι ανήκει στον 29χρονο, όχι όμως και το αποτύπωμα, εγείροντας περαιτέρω ερωτήματα για το ποιος βρέθηκε στο σημείο τις κρίσιμες ώρες.

Στο σκέλος των καταγγελιών, ο πατέρας του Νίκου Καρακλά, Δημήτρης Καρακλάς, έχει απευθυνθεί στην Εισαγγελία Μυτιλήνης και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αναφέροντας όσα του είχε εκμυστηρευτεί ο γιος του σχετικά με απειλές, κυκλώματα και παράνομες πρακτικές στο πλαίσιο της υπηρεσίας του.

Ο πατέρας κατέθεσε πρόσφατα επί πολλές ώρες στο Λουξεμβούργο, όπου ζει και εργάζεται, ενώ στις 14 Νοεμβρίου 2025 ζήτησε ενημέρωση για την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που είχε διαταχθεί για τον προϊστάμενο του γιου του. Το πόρισμα της ΕΔΕ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή, δεν απέδωσε πειθαρχικές ευθύνες σε στελέχη του Λιμενικού. Ο φάκελος με τις καταγγελίες έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ναυτοδικείου και στην Εισαγγελία Μυτιλήνης για περαιτέρω αξιολόγηση.