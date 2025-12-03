MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λέρος: Καταδίωξη ταχύπλοου με 29 μετανάστες – Συνελήφθη 16χρονος Σύριος ως διακινητής

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Καταδίωξη ταχύπλοου σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν δυο Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού εντόπισαν ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κατευθύνεται στη Λέρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στη θέα των περιπολικών, ο χειριστής του σκάφους ανέπτυξε ταχύτητα και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς. Το ταχύπλοο αποβίβασε τους 30 αλλοδαπούς (15 άνδρες,10 γυναίκες και 5 ανήλικους), στην περιοχή Βρομόλιθου και Ξηρόκαμπου. Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού .Ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από τα στελέχη του Λιμεναρχείου της Λέρου, οι μετανάστες αναγνώρισαν έναν 16χρονο Σύριο ως διακινητή τους, ο οποίος και συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, της απείθειας, της διακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών και της έκθεσης ζωής σε κίνδυνο. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Κομοτηνή: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Πώς διεξάξεται η κίνηση των οχημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Αντιπαράθεση στη Βουλή για τα αγροτικά μπλόκα – Χρυσοχοΐδης: “Δεν υπάρχει, ούτε βία, ούτε καταστολή”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Για 10η χρονιά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος απονέμει σε μεταποιητικές επιχειρήσεις τα Βραβεία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Σάλος στην Κροατία: Ποινική δίωξη σε μοναχή που αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι – Υποστήριξε ότι της επιτέθηκε ένας άγνωστος

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει: Λειτουργεί θεραπευτικά και νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις Σεμερτζίδου, “Χασάπη”, Μαγειρία πως κέρδισαν λαχεία