Λέρος: Καταδίωξη ταχύπλοου με 29 μετανάστες – Συνελήφθη 16χρονος Σύριος ως διακινητής

Καταδίωξη ταχύπλοου σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν δυο Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού εντόπισαν ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κατευθύνεται στη Λέρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στη θέα των περιπολικών, ο χειριστής του σκάφους ανέπτυξε ταχύτητα και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς. Το ταχύπλοο αποβίβασε τους 30 αλλοδαπούς (15 άνδρες,10 γυναίκες και 5 ανήλικους), στην περιοχή Βρομόλιθου και Ξηρόκαμπου. Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού .Ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από τα στελέχη του Λιμεναρχείου της Λέρου, οι μετανάστες αναγνώρισαν έναν 16χρονο Σύριο ως διακινητή τους, ο οποίος και συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, της απείθειας, της διακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών και της έκθεσης ζωής σε κίνδυνο. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε.