Λάρισα: “Βυθισμένη” στο πένθος η τοπική κοινωνία για την 49χρονη – Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11), όταν 49χρονη αρτοποιός βρήκε φρικτό θάνατο, καθώς εργαζόταν στον φούρνο της στο Δαμάσι Λάρισας. Συγκεκριμένα, το φουλάρι που φορούσε η άτυχη γυναίκα πιάστηκε σε μηχάνημα και την έπνιξε.

Η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει στα αυτιά της την δυσάρεστη είδηση για τον τραγικό θάνατο της Ζωής Λέτσιου, η οποία αφήνει πίσω της δύο παιδιά. Οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι, όχι μόνο από το απρόσμενο και βίαιο τέλος της γυναίκας, αλλά και από το γεγονός ότι πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της.

Από το πρωί της Πέμπτης (13/11) τα social media έχουν κατακλυστεί με αναρτήσεις συγγενών, φίλων και συγχωριανών της αδικοχαμένης Ζωής.

Η ανάρτηση της Συντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας για την 49χρονη

Με ανάρτησή της στα social media η Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Λάρισας εκφράζει τη βαθιά θλίψη για τον τραγικό θάνατο της 49χρονης Ζωής:

«Μια τραγική απώλεια βύθισε στη θλίψη την αρτοποιική οικογένεια της Λάρισας. Η Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Λάρισας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό της συναδέλφου Ζωής Λέτσιου, 49 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας.

Η Ζωή υπήρξε μια εξαιρετικά εργατική, συνεπής και αγαπητή επαγγελματίας. Με το ήθος, τη σεμνότητα και την αφοσίωσή της, τίμησε το επάγγελμα του αρτοποιού και αποτέλεσε παράδειγμα για όλους μας.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της, στους συνεργάτες και σε ολόκληρη την αρτοποιική κοινότητα της Λάρισας.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Ν. Λάρισας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της και εύχεται κουράγιο σε όσους δοκιμάζονται από την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Ζωή»

Η κοινωνία του Δαμασίου κάνει λόγο για μία γυναίκα γεμάτη καλοσύνη, που δεν λύγισε ούτε όταν έχασε πρόσφατα τη μητέρα της. «Η απώλειά της αφήνει ένα κενό που δεν γεμίζει. Ένα κενό που πονάει, που κάνει όλους να δακρύζουν, να αναρωτιούνται γιατί η ζωή είναι τόσο σκληρή με τους καλούς ανθρώπους. Ήταν η ψυχή του χωριού, η μάνα που έδινε δύναμη, η γυναίκα που στήριζε τους γύρω της. Και τώρα, το Δαμάσι κλαίει. Κλαίει για τη Ζωή, για την καλή γυναίκα, για τη μάνα που δεν θα ξαναγυρίσει στον φούρνο της. Μα η μνήμη της θα μείνει αιώνια, χαραγμένη στις καρδιές όλων μας», αναφέρουν άνθρωποι που την γνώρισαν.

Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την ατυχή 49χρονη

Η γυναίκα που εντόπισε την 49χρονη Ζωή νεκρή το πρωί της Πέμπτης (13/11) περιέγραψε στο TirnavosPress.gr τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε:

«Πήγα 6:15 το πρωί να πάρω όπως κάθε μέρα κουλούρια, όμως δεν υπήρχε τίποτα. Προχώρησα προς τα μέσα και την είδα γονατιστή μπροστά σε ένα μηχάνημα που τεμαχίζει και τυποποιεί το ζυμάρι. Συνήθως, η Ζωή καθάριζε το μηχάνημα όσο ήταν σε λειτουργία κάθε πρωί εδώ και πολλά χρόνια. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και επειδή φοβήθηκα βγήκα έξω να φωνάξω βοήθεια. Ευτυχώς ένας άντρας που ήρθε στο φούρνο με βοήθησε και ειδοποιήσαμε μαζί το ΕΚΑΒ».