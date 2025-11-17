MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση αυτοκινήτων – Τρεις τραυματίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 7:30 το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στην συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και του περιφερειακού Τρικάλων, στην συνοικία της Νεάπολης στην Λάρισα.

Όλα συνέβησαν όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να υπάρξει εγκλωβισμός τριών ατόμων, σύμφωνα με το οnlarissa.gr, ενός πατέρα με τα παιδιά του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, με τα δύο παιδάκια. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε η συμβολή των πυροσβεστών, καθώς την οικογένεια είχαν απεγκλωβίσει νωρίτερα δυο νεαροί διερχόμενοι που βρέθηκαν στο σημείο.

Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι που φέρει πιο επιπόλαιους τραυματισμούς, όπως και τα παιδιά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

