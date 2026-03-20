Λαμία: Πολύωρη κατάθεση του Αλκέτ Ριζάι στον Ανακριτή για τη δολοφονία του κρατούμενου στις Φυλακές Δομοκού

Την πόρτα του Ανακριτή Λαμίας, πέρασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για τη δολοφονία του 43χρονου κρατούμενου στις Φυλακές Δομοκού και συγκεκριμένα στο παλιό Αρχιφυλακείο, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το όνομα του Ριζάι, βρέθηκε στις πρώτες αναφορές από τα ΜΜΕ, τοποθετώντας τον αρχικά στο σημείο που έγινε το έγκλημα. Στη συνέχεια από το υλικό της προανάκρισης φαίνεται ότι ο Ριζάι ήταν νωρίτερα στο χώρο, ενώ έχει καταγραφεί και στα βίντεο μέσα από τη φυλακή, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Όπως έχει αποκαλύψει το LamiaReport, την προσεχή Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, έχει προγραμματιστεί να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος και οποιαδήποτε λεπτομέρεια αξιολογείται, πόσο μάλλον μια μαρτυρία ενός ατόμου που φέρεται να κυκλοφορούσε στο σημείο κάποια λεπτά νωρίτερα.

Ο ίδιος όπως αναφέρει το ρεπορτάζ μας, δεν αρνείται το παραπάνω και φέρεται να έχει καταθέσει ότι βρισκόταν για προσωπικό λόγο υγείας νωρίτερα στο χώρο, αλλά δεν ήταν μπροστά στο αιματηρό συμβάν. Ο Ριζάι παρέμεινε στα Δικαστήρια Λαμίας, για περισσότερες από 3 ώρες. Η μεταγωγή του έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με κλούβα του Σωφρονιστικού Καταστήματος και περιπολικά να τη συνοδεύουν.

Το απόγευμα της 15ης Φεβρουαρίου 43χρονος Έλληνας βαρυποινίτης που είχε καταδικασθεί για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, έπεσε νεκρός από διπλό πυροβολισμό από 38χρονο Βούλγαρο βαρυποινίτη μέσα στο παλιό Αρχιφυλακείο και μπροστά στα μάτια του 50χρονου Αρχιφύλακα των Φυλακών Δομοκού. Ο 38χρονος ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που πάτησε τρεις φορές την σκανδάλη του περιστρόφου – που παραμένει άγνωστο πως βρέθηκε εντός των Φυλακών – βρίσκοντας το θύμα δύο φορές στο κεφάλι και αφαιρώντας του τη ζωή. Ωστόσο ισχυρίζεται ότι το θύμα είχε το όπλο και προσπάθησε να πυροβολήσει τον Αρχιφύλακα κι εκείνος όρμησε για να τον αφοπλίσει.

Τη συγκεκριμένη ιστορία κανείς δεν την πίστεψε και ο Βούλγαρος κατηγορείται για εν ψυχρώ δολοφονία, ενώ θυμίζουμε ότι έχει προφυλακιστεί και ο Αρχιφύλακας ως συνεργός στην δολοφονία. Μάλιστα για την αναπαράσταση της Δευτέρας θα μεταχθεί από τις Φυλακές Τρικάλων όπου κρατείται.

Στις Φυλακές Δομοκού πάντως, εκτός του Αρχιφύλακα, έχουν αλλάξει κι άλλα πράγματα το τελευταίο διάστημα, ενώ εντύπωση προκαλεί η πληροφορία ότι έχουν παραιτηθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας.