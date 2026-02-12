MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λαμία: Ανήλικος μπήκε σε περίπτερο και έκλεψε τσάντα, συνελήφθη ο πατέρας του που έκανε χρήση των τραπεζικών καρτών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Θύμα κλοπής έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/2/26) υπάλληλος σε κεντρικό περίπτερο στη Λαμία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport.gr, ένας 15χρονος Ρομά κατάφερε να εισέλθει διακριτικά στο περίπτερο τη στιγμή που η εργαζόμενη ήταν απασχολημένη και να αφαιρέσει την τσάντα της. Μέσα σε αυτήν βρισκόταν πορτοφόλι με περίπου 50 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες.

Το πορτοφόλι φέρεται στη συνέχεια να κατέληξε στα χέρια του πατέρα του ανήλικου, ο οποίος πραγματοποίησε δύο συναλλαγές μικρής αξίας.

Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές στάθηκαν αρκετές για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργία. Ο 15χρονος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς όμως να εντοπιστεί.

Αντίθετα, ο 46χρονος πατέρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

