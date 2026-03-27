Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα λόγω της “10ης Ανάβασης”

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα αυτοκινήτου «10η Ανάβαση Ελασσόνας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο τμήμα από τη διασταύρωση του ξενοδοχείου Riverside (Βρύση Ελασσόνας) έως τη διασταύρωση με την Ε.Ο. Κατερίνης – Ελασσόνας.

Οι διακοπές κυκλοφορίας θα ισχύσουν:

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τις 18:30

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, από τις 09:30 έως τις 18:00

Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μητροπολίτου Ιακώβου, στο ρεύμα προς Λάρισα, από τη συμβολή με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη γέφυρα των ΚΤΕΛ, από τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου έως τις 09:00 το πρωί της Κυριακής.

Η κυκλοφορία προς Λάρισα θα διεξάγεται μέσω εκτροπών από τις οδούς Μαυροδήμου, Περιφερειακή Ελασσόνας, Μητροπολίτου Ιακώβου, 6ης Οκτωβρίου και Δημητρίου, με επανασύνδεση στην Εθνική Οδό.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές διαδρομές:

Προς Κοζάνη: μέσω Ελασσόνας – Δεσκάτης και στη συνέχεια μέσω της επαρχιακής οδού Δεσκάτης – Καρπερού προς την Εγνατία Οδό (ύψος Γρεβενών)

Από Κοζάνη προς Ελασσόνα: μέσω Εγνατίας Οδού και των ίδιων επαρχιακών συνδέσεων

Προς Κατερίνη: μέσω Νέας Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης και δημοτικών οδών Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης, με πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

Από Κατερίνη προς Ελασσόνα: μέσω Α.Θ.Ε. και αντίστοιχων κόμβων και δημοτικών οδών

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και του αγώνα.