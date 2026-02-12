Κρήτη: “Τηλεφωνώ από το γραφείο του λογιστή σας” – Πώς μια 45χρονη είδε 800 ευρώ να κάνουν “φτερά” από τον λογαριασμό της

Μια ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε, η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα στον χώρο εργασίας της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο λογιστής της.

Ο συνομιλητής, επικαλούμενος επείγουσα οικονομική εκκρεμότητα, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να την πείσει να του γνωστοποιήσει τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας.

Λίγη ώρα αργότερα, διαπιστώθηκε ότι από τον τραπεζικό της λογαριασμό είχε πραγματοποιηθεί ανάληψη ύψους 800 ευρώ, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Όταν αντιλήφθηκε την απάτη, η 45χρονη προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Η ελληνική αστυνομία με συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης προσπαθεί να ενημερώσει και να αφυπνίσει τους πολίτες ώστε να είναι προσεκτικοί σε όλες τις συνδιαλλαγές τους ενώ αρκετά συχνά δημοσιοποιεί χρήσιμες συμβολές.

Οδηγίες που πρέπει να έχουν κατά νου οι πολίτες είναι ότι:

– ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εμπιστεύονται άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν στο φυσικό κόσμο. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματικά μπορεί είναι αυτός που μας ομιλεί στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής.

– ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πέφτουν στην παγίδα να δώσουν στο δράστη πληροφορίες για τους ίδιους, δεν πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις του.



– ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αποδέχονται ως θέσφατα τα όσα ακούν από το δράστη. Η επικοινωνία θα πρέπει να διακόπτεται προκειμένου να μπορέσει το θύμα να συγκροτήσει τη σκέψη του, να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που έλαβε και να έλθει σε επικοινωνία απευθείας με τα απαραίτητα άτομα προκειμένου να διασταυρώσει τα όσα άκουσε στην επικοινωνία του με το δράστη.

– ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αποδέχονται το να καταβάλλουν χρήματα για οποιοδήποτε λόγο ή εναλλακτικά να παραχωρήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στις πλατφόρμες e-banking. Κανένας εκπρόσωπος Δημόσιας Αρχής ή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος δεν καλεί πολίτες προκειμένου να τους

ζητήσει να του γνωστοποιήσουν τηλεφωνικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να τους ζητήσει να καταβάλουν χρήματα άμεσα.



– Εάν ο πολίτης αισθανθεί κίνδυνο εξαπάτησης ΠΡΕΠΕΙ να διακόψει άμεσα την επικοινωνία του και να καλέσει είτε τον Αξιωματικό Υπηρεσίας της Ασφάλειας στο 28210 30760-1 είτε τον σύντομο κωδικό 100 προκειμένου να λάβει οδηγίες.

