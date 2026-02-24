Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ που της έδωσε 18χρονος

Με συμπτώματα μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας μια 15χρονη, την οποία φέρεται να προμήθευσε με αλκοόλ ένας 18χρονος.

Οπως μεταδίδει το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς προς την Καθαρά Δευτέρα.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 18χρονο που φέρεται να πρόσφερε το αλκοόλ στο κορίτσι, καθώς επίσης και τον 47χρονο πατέρα του νεαρού για παραμέληση εποπτείας.