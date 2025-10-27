Κρήτη: Κατέρρευσε τμήμα ταράτσας σπιτιού στον Μυλοπόταμο – Νεκρός 63χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αξό του δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη, όπου ένας 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση του, σε κτίριο όπου εκτελούσε εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο άνδρας έκανε εργασίες σε κτίσμα, όταν τμήμα της οροφής υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Ο 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και παρά την άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο ήταν ήδη νεκρός.

Για την ανάσυρση της σορού του επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από Γαράζο, Ανώγεια και το Ρεθύμνο, με 6 άτομα και η 3η ΕΜΑΚ, με τρία οχήματα και 6 άτομα.