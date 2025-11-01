Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια

Πολεμικό είναι το κλίμα στα Βορίζια του Ηρακλείου, καθώς φούντωσε μία βεντέτα οικογενειών του χωριού, με δύο νεκρούς και έξι τραυματίες.

Η αγορά ενός σπιτιού φαίνεται πως ήταν η αρχή της κόντρας δύο οικογενειών. Η συνέχεια δόθηκε με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι και τελικά η κόντρα ανάμεσα σε δύο οικογένειες οδήγησε στο μακελειό το πρωί του Σαββάτου.

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε πριν λίγη ώρα η ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με αυτήν, οι δύο νεκροί είναι ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα. Παράλληλα μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση”.